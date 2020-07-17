Джеймс Харден объяснился после инцидента с неоднозначной маской Карателя

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден 16 июля был замечен в Орландо в маске с символикой героя комиксов Карателя. Общественность в США бурно отреагировала на этот факт. Харден объяснил, почему выбрал именно эту маску.



«Я не хотел делать никакого политического заявления. Честно говоря, я надел эту маску просто потому, что она закрывала всю мою бороду. Она просто закрывала бороду. Я посчитал, что это круто выглядит. На этом всё», — цитирует Хардена обозреватель Алекс Векслер на своей странице в «Твиттере».



На маске Хардена присутствует синяя полоса, что считается символом полиции. Она также ассоциируется с движением Blue Lives Matter, которое было основано в ответ на Black Lives Matter и выступает за то, чтобы обвиняемые в убийствах полицейских преследовались за преступления на почве ненависти.



Хардена, который поддерживает BLM, раскритиковали за то, что он совершенно не понимает смысла символов. Многие просто начали оскорблять баскетболиста НБА, обвиняя в предательстве.

Фото доступно на странице «Хьюстон Рокетс» в «Твиттере».