Выбранный на драфте НБА трансгендер хочет стать вице-президентом США
Трансгендерная женщина Кейтлин Дженнер, являющаяся мачехой известной светской львицы Ким Кардашьян, заявила, что хочет стать вице-президентом США.
Портал TMZ сообщает, что, отвечая на вопрос, поддержит ли она кандидатуру рэпера Канье Уэста на президентских выборах, Дженнер заявила, что не только проголосует за Уэста, но и пойдёт вместе с ним в одной команде в качестве вице-президента. Пока неизвестно, пошутила ли 70-летняя Дженнер или нет.
Отметим, что до смены пола Кейтлин носила имя Брюс Дженнер. Мужчина был женат на матери Ким Кардашьян. Он был известным спортсменом, а на драфте НБА 1977 года был выбран под 137-м номером. Кроме того, Брюс Дженнер завоевал золото Олимпиады в Монреале (1976) по декатлону.
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