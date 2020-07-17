Ведущий игрок «Клипперс» покинул расположение команды в Орландо

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрез Харрелл покинул расположение команды в Орландо, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.



Харрелл отлучился по неотложным семейным обстоятельствам, но планирует вернуться в расположении клуба перед рестартом сезона НБА. Харрелл набирал в среднем 18,6 очка, собирал 7,1 подбора и выполнял 1,7 передачи в этом сезоне.



Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны в период с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.