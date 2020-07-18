Скотти Пиппен усомнился в способности Леброна привести «Лейкерс» к титулу

6-кратный чемпион НБА Скотти Пиппен сделал смелое заявление относительно сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» и их желания выиграть титул НБА в этой кампании.
«Мы все понимаем, что Леброн Джеймс играл в течение последних 20 лет и что он не собирается быть парнем, который потащит на себя «Лейкерс». Если «Лос-Анджелес» собирается пройти как можно дальше в сезоне, я думаю, что в атаке вес должен быть на Энтони Дэвиса, так как в обороне он может быть для них якорем», — цитирует Пиппена FadeAway World.
Несмотря на то, что у Пиппена есть веские аргументы, будет сложно увидеть, как «Лейкерс» внесут изменения уже в этом сезоне. В этом сезоне Леброн продемонстрировал, почему так много людей считают его лучшим игроком в мире. В то время как Джеймс является лидером нападения «Лейкерс», Дэвис признавался лучшим оборонительным игроком команды в течение всего сезона.
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