Скотти Пиппен усомнился в способности Леброна привести «Лейкерс» к титулу

6-кратный чемпион НБА Скотти Пиппен сделал смелое заявление относительно сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» и их желания выиграть титул НБА в этой кампании.

«Мы все понимаем, что Леброн Джеймс играл в течение последних 20 лет и что он не собирается быть парнем, который потащит на себя «Лейкерс». Если «Лос-Анджелес» собирается пройти как можно дальше в сезоне, я думаю, что в атаке вес должен быть на Энтони Дэвиса, так как в обороне он может быть для них якорем», — цитирует Пиппена FadeAway World.



Несмотря на то, что у Пиппена есть веские аргументы, будет сложно увидеть, как «Лейкерс» внесут изменения уже в этом сезоне. В этом сезоне Леброн продемонстрировал, почему так много людей считают его лучшим игроком в мире. В то время как Джеймс является лидером нападения «Лейкерс», Дэвис признавался лучшим оборонительным игроком команды в течение всего сезона.