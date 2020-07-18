Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Скотти Пиппен усомнился в способности Леброна привести «Лейкерс» к титулу

Скотти Пиппен усомнился в способности Леброна привести «Лейкерс» к титулу
Баскетбол / НБА 0

6-кратный чемпион НБА Скотти Пиппен сделал смелое заявление относительно сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» и их желания выиграть титул НБА в этой кампании.

«Мы все понимаем, что Леброн Джеймс играл в течение последних 20 лет и что он не собирается быть парнем, который потащит на себя «Лейкерс». Если «Лос-Анджелес» собирается пройти как можно дальше в сезоне, я думаю, что в атаке вес должен быть на Энтони Дэвиса, так как в обороне он может быть для них якорем», — цитирует Пиппена FadeAway World.

Несмотря на то, что у Пиппена есть веские аргументы, будет сложно увидеть, как «Лейкерс» внесут изменения уже в этом сезоне. В этом сезоне Леброн продемонстрировал, почему так много людей считают его лучшим игроком в мире. В то время как Джеймс является лидером нападения «Лейкерс», Дэвис признавался лучшим оборонительным игроком команды в течение всего сезона.

Легенда «Чикаго» Скотти Пиппен сменил имидж
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020