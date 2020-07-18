«Орландо» провёл массовое увольнение сотрудников

«Орландо Мэджик» уволили 31 сотрудника клуба из-за пандемии коронавируса, сообщает The Athletic. Сокращение персонала составило около 10% штатной численности.



«Наш бизнес, как и многие другие из аналогичных отраслей, существенно пострадал от коронавируса. В эти беспрецедентные времена пришлось принимать очень сложные бизнес-решения. В связи с этой реальностью нам пришлось принять очень сложное решение об оценке общей структуры, реорганизации и сокращении численности персонала», – сказал генеральный директор «Мэджик» Алекс Мартинс.

На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса «Орландо» занимал восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 30-35. С высокой степенью вероятности, подопечные Стива Клиффорда смогут пробиться в плей-офф по итогам восьми матчей регулярного чемпионата в «Диснейуорлде», поскольку соседи по таблице, «Бруклин Нетс» (30-34) и «Вашингтон Уизардс» (24-40), в преддверии рестарта сезона потеряли ряд ведущих исполнителей.