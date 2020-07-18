Патрик Беверли назвал самого сложного соперника в НБА

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли назвал игрока «Портленд Трэйл Блейзерс» Дэмьена Лилларда своим самым сложным соперником.



«Думаю, мой самый сложный соперник — Дэмьен Лиллард. Я бы назвал именно его. Именно он стал одной из причин, по которым я пошёл в тренажёрный зал. Я сказал парням, что мне нужно быстрее двигаться в боковом направлении, что я недостаточно быстр и просто не успеваю перемещаться.



Пример был в прошлом году. Он остался один на один с соперником и выполнил победный бросок. Мне нужно остановить его. Вся эта усердная работа проводится только ради одного эпизода», — приводит слова Патрика Беверли Fadeaway World.



Лиллард до присоатновки сезона НБА сыграл в 58 встречаз регулярного чемпионата, набирая в среднем 28,9 очка, отдавая 7,8 результативной передачи и совершая 4,3 подбора.