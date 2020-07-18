Патрик Беверли назвал самого сложного соперника в НБА

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли назвал игрока «Портленд Трэйл Блейзерс» Дэмьена Лилларда своим самым сложным соперником.
«Думаю, мой самый сложный соперник — Дэмьен Лиллард. Я бы назвал именно его. Именно он стал одной из причин, по которым я пошёл в тренажёрный зал. Я сказал парням, что мне нужно быстрее двигаться в боковом направлении, что я недостаточно быстр и просто не успеваю перемещаться.
Пример был в прошлом году. Он остался один на один с соперником и выполнил победный бросок. Мне нужно остановить его. Вся эта усердная работа проводится только ради одного эпизода», — приводит слова Патрика Беверли Fadeaway World.
Лиллард до присоатновки сезона НБА сыграл в 58 встречаз регулярного чемпионата, набирая в среднем 28,9 очка, отдавая 7,8 результативной передачи и совершая 4,3 подбора.
- 18 июля 2020
-
09:30
-
08:55
-
07:31
-
07:08
-
03:54
-
00:42
- 17 июля 2020
-
23:32
-
23:28
-
23:21
-
22:32
-
21:41
-
21:31
-
21:18
-
20:55
-
20:10
-
19:26
-
18:11
-
18:03
-
17:49
-
15:36
-
15:29
-
14:33
-
12:21
-
11:18
-
10:49
-
10:18
-
09:30
-
08:05
-
08:01
-
07:56
-
07:47
-
07:41
-
00:47
- 16 июля 2020
-
23:44
-
22:48