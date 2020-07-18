Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Патрик Беверли назвал самого сложного соперника в НБА

Патрик Беверли назвал самого сложного соперника в НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли назвал игрока «Портленд Трэйл Блейзерс» Дэмьена Лилларда своим самым сложным соперником.

«Думаю, мой самый сложный соперник — Дэмьен Лиллард. Я бы назвал именно его. Именно он стал одной из причин, по которым я пошёл в тренажёрный зал. Я сказал парням, что мне нужно быстрее двигаться в боковом направлении, что я недостаточно быстр и просто не успеваю перемещаться.

Пример был в прошлом году. Он остался один на один с соперником и выполнил победный бросок. Мне нужно остановить его. Вся эта усердная работа проводится только ради одного эпизода», — приводит слова Патрика Беверли Fadeaway World.

Лиллард до присоатновки сезона НБА сыграл в 58 встречаз регулярного чемпионата, набирая в среднем 28,9 очка, отдавая 7,8 результативной передачи и совершая 4,3 подбора.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020