Источник: Фридзон подпишет контракт с «Зенитом»

Капитан сборной России Виталий Фридзон может подписать однолетний контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват». По информации источника, «Зенит» выглядит фаворитом в борьбе за игрока, однако у Фридзона есть ещё несколько вариантов для продолжения карьеры.
В начале июня «Локомотив-Кубань» принял решение не продлевать сотрудничество с капитаном сборной России Виталием Фридзоном по завершении двухлетнего контракта. В составе «Локо» Фридзон провёл 24 матча в Еврокубке, в которых набирал 7,2 очка, делал 2,6 подбора и отдавал 2,1 передачи в среднем за игру. В Единой лиге ВТБ на счету Виталия 41 матч (8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи). Всего в составе краснодарского клуба Фридзон реализовал 83 трёхочковых броска и 82 двухочковых.
Всего в Единой лиге ВТБ Фридзон провёл 264 игры, в которых набрал 2516 очков. Среди действующих игроков рубеж в 2500 баллов помимо Виталия покорился только Алексею Шведу. Фридзон также является лучшим по перехватам в истории лиги. 264 матча – 264 перехвата. У Никиты Курбанова, который идёт на втором месте, сейчас 219 перехватов.
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