Уэйд и Энтони издевались над молодым Крисом Полом в сборной США
Баскетболист сборной США Крис Пол подвергался издевательствам со стороны более старших игроков сборной — Дуэйна Уэйда и Кармело Энтони во время чемпионата мира 2006 года в Японии. Видеозапись была опубликована в «инстаграме» statline.
На видео представлено, как во время автограф-сессии после матча Крис Пол спокойно несёт сумку, а Дуэйн Уэйд просит захватить и его рюкзак.
«Эй, новичок, эта сумка повредила мне плечо», — говорит Уэйд.
Вскоре к этой ситуцаии присоединился и Кармело Энтони, положивший свою сумку на плечи Крису Полу. Кроме того, на плечи Полу были повешены сумки Гилюерта Аренаса и молодого Леброна Джеймса.
Пол стойко и молча унёс все сумки в раздевалку сборной.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» statline.
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