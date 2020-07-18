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Уэйд и Энтони издевались над молодым Крисом Полом в сборной США

Уэйд и Энтони издевались над молодым Крисом Полом в сборной США
Баскетбол / НБА 0

Баскетболист сборной США Крис Пол подвергался издевательствам со стороны более старших игроков сборной — Дуэйна Уэйда и Кармело Энтони во время чемпионата мира 2006 года в Японии. Видеозапись была опубликована в «инстаграме» statline.

На видео представлено, как во время автограф-сессии после матча Крис Пол спокойно несёт сумку, а Дуэйн Уэйд просит захватить и его рюкзак.

«Эй, новичок, эта сумка повредила мне плечо», — говорит Уэйд.

Вскоре к этой ситуцаии присоединился и Кармело Энтони, положивший свою сумку на плечи Крису Полу. Кроме того, на плечи Полу были повешены сумки Гилюерта Аренаса и молодого Леброна Джеймса.

Пол стойко и молча унёс все сумки в раздевалку сборной.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» statline.

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