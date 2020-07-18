Игроки будут без секса 3 месяца. Букмекеры принимают ставки на первую женщину в лагере НБА

Американские букмекеры начали принимать ставки на знаменитость, которую первой заметят в лагере команд НБА в «Диснейуорлде», сообщает беттинг-компания на официальном сайте. Считается, что это будет кто-то, связанный с семьёй Кардашьян.



Фаворитом является модель Кендалл Дженнер, состоявшая в отношениях с форвардом «Филадельфии Сиксерс» Беном Симмонсом, а в последнее время замеченная за проведением времени с атакующим защитником «Финикс Санз» Девином Букером. Коэффициент на появление Дженнер в лагере НБА составляет 3,25. Хлое Кардашьян (коэффициент 4,5), бывшия подруга центрового «Кливленд Кавальерс» Тристана Томпсона, делит второе место с моделью Кайли Дженнер. Известные медиаперсоны Блэк Чайна (5.0), Кортни Кардашьян (8.0), Ким Кардашян (13.0) также представлены в списке котировок.



Напомним, аналитик ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что отсутствие интимной жизни у игроков во время пребывания в «пузыре» в Орландо может сорвать рестарт сезона НБА. Несколько баскетболистов лиги уже начали нарушать строгие внутренние правила поведения в кампусе, хотя с момента прибытия команд в Орландо прошло чуть более недели.