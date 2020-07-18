«Химки» хотят подписать одного из лучших плеймейкеров Евролиги

«Химки» заинтересованы в услугах разыгрывающего «Жальгириса» Томаса Уолкапа, сообщает Eurohoops.
У Уолкапа остался год действующего контракта с «Жальгирисом», но в соглашении предусмотрена опция расторжения по инициативе игрока. В минувшем сезоне Евролиги Уолкап набирал 9,6 очка, 5,5 передачи и 3,6 подбора в 28 матчах Евролиги. Вошёл в топ-6 Евролиги по количеству передач. Больше только у разыгрывающего «Реала» Факундо Кампаццо (7,1), защитника «Химок» Алексея Шведа (6,2), а также у Костаса Слукаса («Фенербахче», 6,1) и Василие Мицича («Анадолу Эфес», 5,8).
Напомним, летом «Химки» продлили контракты с Алексеем Шведом, Девином Букером, Егором Вяльцевым и Сергеем Моней. Кроме того, подмосковный клуб подписал контракт с капитаном «Зенита» Евгением Вороновым.
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