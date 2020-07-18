Гомельский оценил целесообразность сохранения Сент-Роса в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский дал оценку решению руководства ЦСКА продлить сотрудничество с кубинским баскетболистом Ховардом Сент-Росом. По словам специалиста, игрок доказал свою полезность и именно этим можно объяснить подписание долгосрочного контракта.

«В прошлом сезоне Сент-Рос был подписан всего лишь до конца сезона. Летом ему предложили трёхлетний контракт. Нормальная логика выстраивания отношений между клубом и игроком, который доказал свою полезность», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, ЦСКА приобрёл центрового Николу Милутинова и тяжёлого форварда Торнике Шенгелию, а также продлил сотрудничество с лидером коллектива Майком Джеймсом. При этом «армейцы» расстались с ветераном команды Андреем Воронцевичем и Михаилом Кулагиным.