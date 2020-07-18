Джексон жёстко ответил Баркли, заявишему о недопустимости ущемления чёрными других рас

Чемпион НБА-2003 в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон ответил на критику легендарного Чарльза Баркли, заявившего о недопустимости ущемления чёрными других рас. Баркли осудил Стивена Джексона, игрока НФЛ Дешона Джексона, актера Ника Кэннона и рэпера Айс Кьюба за проявление антисемитизма.



«В первую очередь говори о чём знаешь, Чарльз Баркли. Ты не понимаешь, о чём говоришь. Я знаю, что я сказал. Не произноси больше моё имя. Мне плевать, что ты там чувствуешь. Я общаюсь с реальными людьми, которые страдают. Вот что я делаю. Так что мне плевать на то, что ты говоришь. За мной стоят люди. Вы все сидите на ТВ, потирая толстые животы. Ты представил мою ситуацию совсем не такой, какая она есть. Советую быть таким же энергичным, когда увидишь меня», – заявил Джексон в видеообращении на своей странице в «Инстаграме».