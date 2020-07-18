Кендрик Перкинс назвал топ-10 игроков НБА

Чемпионат НБА в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс назвал свою версию десятки лучших действующих игроков лиги. По словам экс-баскетболиста, первое место в ней занимает лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, сообщает Fadeaway World.

Второе место у действующего MVP, форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, третий — лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден.

В список также вошли Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Рассел Уэстбрук («Хьюстон Рокетс») и Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»).

Перкинс также упомянул о ценности Джейсона Тэйтума, Николы Йокича, Джимми Батлера, Трэя Янга и Брэдли Била.