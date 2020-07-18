Кендрик Перкинс назвал топ-10 игроков НБА

Чемпионат НБА в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс назвал свою версию десятки лучших действующих игроков лиги. По словам экс-баскетболиста, первое место в ней занимает лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, сообщает Fadeaway World.
Второе место у действующего MVP, форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, третий — лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден.
В список также вошли Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Рассел Уэстбрук («Хьюстон Рокетс») и Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»).
Перкинс также упомянул о ценности Джейсона Тэйтума, Николы Йокича, Джимми Батлера, Трэя Янга и Брэдли Била.
- 18 июля 2020
-
18:46
-
18:02
-
17:58
-
17:51
-
16:32
-
15:36
-
14:54
-
13:53
-
13:52
-
13:13
-
12:59
-
11:05
-
10:53
-
09:30
-
08:55
-
07:31
-
07:08
-
03:54
-
00:42
- 17 июля 2020
-
23:32
-
23:28
-
23:21
-
22:32
-
21:41
-
21:31
-
21:18
-
20:55
-
20:10
-
19:26
-
18:11
-
18:03
-
17:49
-
15:36
-
15:29
-
14:33