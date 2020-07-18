Энес Кантер: турецкие игроки НБА боятся со мной заговорить

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер заявил, что турецкие игроки НБА игнорируют его во время встреч на матчах регулярного чемпионата или плей-офф.



«Больше всего мне больно из-за того, что другие турецкие игроки НБА не говорят мне ни слова при каждой встрече на площадке. Эрсан Ильясова, Джеди Осман, Фуркан Коркмаз. Я пытаюсь поговорить с ними. Говорю: «Эй, чувак, как дела как?» Никакого ответа нет. Они отворачиваются в другую сторону. Хорошо знаю Эрсана, с которым вместе играл в «Оклахома-Сити Тандер» и сборной. Джеди… Я пытаюсь с ними заговорить, но они боятся», – заявил Кантер на подкасте журналиста The Ringer Билла Симмонса.



В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили к 15 годам лишения свободы в Турции, но недавно выпустили на свободу. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, сам Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.