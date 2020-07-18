Фридзон рассказал, чем будет полезен «Зениту»

Защитник сборной России Виталий Фридзон прокомментировал подписание контракта с «Зенитом» и рассказал, чем будет полезен команде из Санкт-Петербурга.

«Очень рад подписанию контракта с БК «Зенит». Командный ростер выглядит очень и очень боеспособным. Наслышан много хорошего про тренера Паскуаля от баскетболистов, которые играли под его началом. Приятно, что такой тренер хочет видеть меня в команде, особенно если в течение карьеры я поиграл со многими парнями. Уверен, мой опыт будет полезен команде в течение долгого и сложного сезона. Ну и, конечно, возможность играть в Санкт-Петербурге выглядит просто фантастически», — приводит слова баскетболиста официальный сайт «Зенита».

Напомним, минувший сезон Фридзон провёл в «Локомотиве-Кубань».