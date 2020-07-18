Экс-игрок «Автодора» скончался в возрасте 45 лет

В среду, 15 июля, на 46-м году жизни скоропостижно скончался известный украинский баскетболист Андрей Ботичев, на протяжении трёх сезонов (1999–2002) защищавший цвета «Автодора», сообщает официальный сайт саратовского клуба.

Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, полученной на территории дома в Донецке. Помимо «Автодора» экс-форвард национальной сборной Украины Андрей Ботичев выступал в составе БК «Донецк», донецкого «Шахтёра» и мариупольского «Азовмаша», с которым четырежды стал чемпионом Украины, выиграл Северную конференцию Кубка Европы ФИБА, а также вышел в финал Еврокубка ФИБА.

После окончания карьеры игрока Ботичев продолжал спортивную деятельность в качестве судьи и тренера.