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Экс-игрок «Автодора» скончался в возрасте 45 лет

Экс-игрок «Автодора» скончался в возрасте 45 лет
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В среду, 15 июля, на 46-м году жизни скоропостижно скончался известный украинский баскетболист Андрей Ботичев, на протяжении трёх сезонов (1999–2002) защищавший цвета «Автодора», сообщает официальный сайт саратовского клуба.

Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, полученной на территории дома в Донецке. Помимо «Автодора» экс-форвард национальной сборной Украины Андрей Ботичев выступал в составе БК «Донецк», донецкого «Шахтёра» и мариупольского «Азовмаша», с которым четырежды стал чемпионом Украины, выиграл Северную конференцию Кубка Европы ФИБА, а также вышел в финал Еврокубка ФИБА.

После окончания карьеры игрока Ботичев продолжал спортивную деятельность в качестве судьи и тренера.

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