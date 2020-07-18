Центровой «Зенита» пополнил ряды «Енисея»
23-летний центровой Сергей Балашов, проведший минувшие два сезона в составе «Зенита», договорился о подписании контракта с красноярским «Енисеем», сообщает Telegram-канал «Перехват». Соглашение будет рассчитано на один год с возможностью пролонгации ещё на один сезон.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Балашов принял участие в пяти встречах, набирая в них 1,0 очка и собирая 1,2 подбора за 3:17 минуты игрового времени. Кроме того, он выступал в составе «Зенита»-2.
Напомним, команда из Санкт-Петербурга провела серьёзные изменения в составе. В том числе они коснулись позиции центрового. «Зенит» также избавился от Густаво Айона и Колтона Айверсона, а после подписал контракт с Артурасом Гудайтисом.
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