Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Центровой «Зенита» пополнил ряды «Енисея»

Центровой «Зенита» пополнил ряды «Енисея»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

23-летний центровой Сергей Балашов, проведший минувшие два сезона в составе «Зенита», договорился о подписании контракта с красноярским «Енисеем», сообщает Telegram-канал «Перехват». Соглашение будет рассчитано на один год с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Балашов принял участие в пяти встречах, набирая в них 1,0 очка и собирая 1,2 подбора за 3:17 минуты игрового времени. Кроме того, он выступал в составе «Зенита»-2.

Напомним, команда из Санкт-Петербурга провела серьёзные изменения в составе. В том числе они коснулись позиции центрового. «Зенит» также избавился от Густаво Айона и Колтона Айверсона, а после подписал контракт с Артурасом Гудайтисом.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020