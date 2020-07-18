Тренер «Лейкерс» Вогель назвал бесспорного MVP НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель считает, что звание MVP сезона-2019/2020 должно достаться лидеру его команды, 35-летнему форварду Леброну Джеймсу. По словам специалиста, никто из игроков лиги не оказывает столь большое влияние на завоевание побед.

«Никто не оказывает большего влияния на завоевание побед, чем Леброн Джеймс. Уверен, что в нынешнем сезоне именно он должен получить титул MVP. Надеюсь, эта награда достанется нашему игроку. Вместе с тем не хочу умалять заслуг других игроков», — приводит слова Вогеля Clutch Points.

В нынешнем сезоне статистика Леброна составляет 25,7 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора. Напомним, в минувшем сезоне звание MVP досталось лидеру «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо.