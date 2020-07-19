К «Бруклину» присоединился новый игрок для участия в рестарте сезона НБА

«Бруклин Нетс» подписали контракт со свободным агентом атакующим защитником Джастином Андерсоном, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания в «Твиттере». Игрок уже прибыл в расположение команды в Орландо, где пройдёт рестарт сезона НБА.
В январе 2020 года Андерсон подписал с «Нетс» 10-дневный контракт, но стабильное место в ротации не получил. Большую часть сезона-2019/2020 Андерсон провёл в команде «Бруклина» в Лиге развития «Лонг-Айленд Нетс». Он принял участие в 31 матче и в среднем набирал по 20,6 очка, а также совершал по 6,6 подбора и 2,7 передачи за игру.
Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Спенсер Динуидди, Деандре Джордан, Тарон Принс, Уилсон Чендлер и Николас Клэкстон не помогут «Бруклину» во время рестарта сезона НБА в Орландо по причине травм, заражения коронавирусом или по семейным обстоятельствам. «Нетс» пришлось экстренно искать усиление на рынке. Клуб подписал Андерсона, Джамала Кроуфорда, Лэнса Томаса, Тайлера Джонсона, Донту Холла и Майкла Бизли, но последний не поможет команде после заражения коронавирусом.
- 19 июля 2020
-
00:38
- 18 июля 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:22
-
20:57
-
19:58
-
19:00
-
18:46
-
18:02
-
17:58
-
17:51
-
16:32
-
15:36
-
14:54
-
13:53
-
13:52
-
13:13
-
12:59
-
11:05
-
10:53
-
09:30
-
08:55
-
07:31
-
07:08
-
03:54
-
00:42
- 17 июля 2020
-
23:32
-
23:28
-
23:21
-
22:32
-
21:41
-
21:31
-
21:18
-
20:55
-
20:10