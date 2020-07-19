К «Бруклину» присоединился новый игрок для участия в рестарте сезона НБА

«Бруклин Нетс» подписали контракт со свободным агентом атакующим защитником Джастином Андерсоном, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания в «Твиттере». Игрок уже прибыл в расположение команды в Орландо, где пройдёт рестарт сезона НБА.



В январе 2020 года Андерсон подписал с «Нетс» 10-дневный контракт, но стабильное место в ротации не получил. Большую часть сезона-2019/2020 Андерсон провёл в команде «Бруклина» в Лиге развития «Лонг-Айленд Нетс». Он принял участие в 31 матче и в среднем набирал по 20,6 очка, а также совершал по 6,6 подбора и 2,7 передачи за игру.



Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Спенсер Динуидди, Деандре Джордан, Тарон Принс, Уилсон Чендлер и Николас Клэкстон не помогут «Бруклину» во время рестарта сезона НБА в Орландо по причине травм, заражения коронавирусом или по семейным обстоятельствам. «Нетс» пришлось экстренно искать усиление на рынке. Клуб подписал Андерсона, Джамала Кроуфорда, Лэнса Томаса, Тайлера Джонсона, Донту Холла и Майкла Бизли, но последний не поможет команде после заражения коронавирусом.