НБА сократила продолжительность четверти для контрольных матчей перед рестартом сезона

НБА сократила продолжительность четверти для контрольных матчей до 10 минут, сообщает Associated Press News.

Лига мотивировала такое решение тем, что некоторые команды будут играть не в полных составах, а также, чтобы избежать переутомления баскетболистов после четырехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Контрольные матчи начнут проводить с 22 июля.

Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА с 30 сентября по 13 октября.