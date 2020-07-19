Джентри назвал награду, которую должен получить Ингрэм по итогам сезона

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвин Джентри считает, что его подопечный лёгкий форвард Брендон Ингрэм должен получить награду самому прогрессирующему игроку по итогам сезона-2019/2020.

«Разочаруюсь, если Ингрэм не получит награду самому прогрессирующему игроку. Он сделал огромный шаг в развитии. На этого парня мы можем рассчитывать в конце поединков», — приводит слова специалиста Clutch Points.

Ингрэм — второй номер драфта 2016 года. На ярмарке талантов был выбран командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Игроком команды из Луизианы стал в преддверии старта сезона-2019/2020. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист успел принять участие в 56 матчах, набирая в них 24,3 очка, собирая 6,3 подбора и совершая 4,3 передачи.