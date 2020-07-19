УНИКС усилил игрок с большим опытом выступлений в НБА

УНИКС на своей странице в «Инстаграме» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Айзеей Кэнаном.
Контракт рассчитан на сезон-2020/2021 с опцией продления на сезон-2021/2022. Прошлый сезон Кэнан провёл в G-лиге НБА, выступая за команду «Стоктон Кингз». За 31,3 минуты на паркете Айзейа набирал 21,4 очка, 3,8 подбора, 6,1 передачи (41,5% точности трёхочковых). Кэнан сыграл более 235 матчей в НБА за «Хьюстон Рокетс», «Филадельфию Сиксерс», «Чикаго Буллз», «Финикс Санз», «Миннесоту Тимбервулвз» и «Милуоки Бакс».
Напомним, УНИКС подписал контракты с американским центровым Джорданом Морганом и его соотечественником форвардом Джоном Брауном, российским баскетболистом Павлом Антиповым, а также продлил соглашение с Джамаром Смитом. Казанский клуб расстался с Джорданом Теодором, Реймаром Морганом, Андреем Кощеевым, Валерием Лиходеем, Хаукуром Палссоном и Алексом Тайусом. В следующем сезоне УНИКС будет представлять Россию в Еврокубке.
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