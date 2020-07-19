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«Фенербахче» назвал размер сокращённого бюджета на следующий сезон

«Фенербахче» назвал размер сокращённого бюджета на следующий сезон
Баскетбол / Евролига 0

Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что бюджет клуба в следующем сезоне сократится с $ 30 млн до $ 18–20 млн.

«Наш бюджет сократился с $ 30 млн до $ 18–20 млн. Мы вынуждены сделать это. Нужно внимательно посмотреть, почему нам пришлось снизить расходы. Сегодняшний дефицит бюджета баскетбольного отдела «Фенербахче» составляет половину дефицита футбольного отдела. Мы расстались с главным тренером. Это помогло в процессе перестройки. Благодарю Желько Обрадовича. Он давал нам нужные советы», — приводит слова Коча Eurohoops.

Напомним, «Фенербахче» объявил о назначении на пост главного тренера сербского специалиста Игора Кокошкова, который согласился переехать в Турцию после 20 лет работы в НБА. «Фенербахче» урезал бюджет, команду покинули титулованный главный тренер Желько Обрадович, форварды Деррик Уильямс, Никола Калинич и Луиджи Датоме, однако клуб сумел договориться о сохранении защитника Нандо де Коло и центрового Яна Веселы, чтобы остаться на конкурентоспособном уровне в Евролиге. Новичками команды стали Данило Бартель, Лоренцо Браун, Джонатан Хэмилтон, Дишон Пьер и Эдгарас Улановас.

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