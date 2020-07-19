Беверли объяснил, почему Коби заслужил претендовать на звание величайшего игрока в истории

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли считает, что Коби Брайант должен участвовать в споре за звание величайшего игрока НБА в истории.



«Да, конечно, Коби Брайант находится в списке тех, кого можно назвать величайшим игроком НБА на все времена. Он геймчейнджер. Когда дело доходит до драйва и решимости, о ком можно говорить, помимо Майкла Джордана? Но по какой-то причине мало кто говорит об этом.



Коби Брайант научил людей усердно работать. Он дал план того, что нужно сделать, чтобы стать успешным баскетболистом. Люди склонны забывать об этом», — приводит слова Патрика Беверли LakersDaily.



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».



Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибли девять человек.