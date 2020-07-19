«Фенербахче» заявил, что двери клуба навсегда закрыты для Энеса Кантера

«Фенербахче» опубликовал заявление в отношении центрового «Бостон Селтикс» Энеса Кантера, который ранее признавался в симпатиях к турецкому клубу. В частности, Кантер говорил, что после завершения карьеры в НБА хотел бы перейти в «Фенербахче».



«Человек по имени Энес Кантер опубликовал некоторые данные в своих социальных сетях сначала 1 июня 2020 года, а затем и сегодня. Мы хотим уведомить общественность о двух заявлениях, которые он сделал за короткий промежуток времени в отношении нашего клуба, а также хотели бы разъяснить цель.



Наш клуб не имел и не будет иметь никаких отношений с этим человеком сейчас или в будущем, с человеком, чьё имя упоминается рядом с террористическими организациями и поведение которого было очень хорошо известно нашему сообществу, когда он покинул наш клуб. Мы в очередной раз хотим заявить, что двери нашего клуба навсегда закрыты для таких, как он. Так будет всегда», – говорится в заявлении клуба.



Кантер играл за молодёжную команду «Фенербахче» в 2006-2008 годах. В сезоне-2008/2009 центровой появлялся на площадке в составе основной команды в некоторых матчах Евролиги и чемпионата Турции. После перехода в NCAA Кантер занял жёсткую позицию в отношении турецких властей.



В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили к 15 годам лишения свободы в Турции, но недавно выпустили на свободу. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.