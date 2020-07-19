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Владелец «Бруклина» не будет покупать франшизу MLB вместе с Дженнифер Лопес

Владелец «Бруклина» не будет покупать франшизу MLB вместе с Дженнифер Лопес
Баскетбол / НБА 0

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Джо Цай опроверг информацию о своём участии в сделке по покупке бейсбольной франшизы «Нью-Йорк Метс». Цай заявил, что он собирается полностью сосредоточиться на баскетболе.

«Простите, подписчики, но это неправда. Я вырос фанатом „Метс“ и очень уважаю Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес. Но я не участвую в сделке по покупке „Метс“. Я сосредоточен на баскетболе», — написал Джо Цай в своём «твиттере».

Ранее в Сети появилась информация, что Цай наряду со звездой шоу-бизнеса Дженнифер Лопес, бывшим профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом и ещё несколькими людьми участвует в сделке по покупке клуба лиги MLB «Нью-Йорк Метс».

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