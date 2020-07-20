Гомельский оценил селекцию ЦСКА по итогам межсезонья

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил селекцию московского ЦСКА. Клуб покинул капитан Кайл Хайнс, однако «армейцы» сохранили в составе Майка Джеймса и подписали Николу Милутинова и Торнике Шенгелию.
«Подписание Милутинова и Шенгелии, продлении контракта с Джеймсом позволяют оценить селекцию ЦСКА как очень качественную», — написал Гомельский на своём сайте.
Также в межсезонье ЦСКА расстался с Ховардом Сент-Росом и Андреем Воронцевичем и переподписал соглашение с Дарраном Хиллиардом.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс».
Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче.
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