Главный тренер ЦСКА Итудис за свой счёт реконструировал площадку в Греции

Наставник московского ЦСКА Димитрис Итудис за свой счёт оплатил ремонт баскетбольной площадки в начальной школе в городе Трикала (Греция).

«Нам посчастливилось, что мистер Иутдис помогает нам с благоустройством. Самое меньшее, что может сделать наше местное сообщество взамен, — это сказать ему большое спасибо за поддержку, которую он и его семья оказывает Трикале, где он родился и вырос. Ну а то, как им гордятся у нас, давно известно всем вокруг», — говорится в заявлении жителей, выдержку из которого приводит греческий портал Veriotis.



Димитрис Итудис руководит «армейской» командой с лета 2014 года. За этот период московский клуб дважды становился чемпионом Евролиги, а также 5 раз выигрывал первенство Единой лиги ВТБ.