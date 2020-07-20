Главный тренер ЦСКА Итудис за свой счёт реконструировал площадку в Греции
Наставник московского ЦСКА Димитрис Итудис за свой счёт оплатил ремонт баскетбольной площадки в начальной школе в городе Трикала (Греция).
«Нам посчастливилось, что мистер Иутдис помогает нам с благоустройством. Самое меньшее, что может сделать наше местное сообщество взамен, — это сказать ему большое спасибо за поддержку, которую он и его семья оказывает Трикале, где он родился и вырос. Ну а то, как им гордятся у нас, давно известно всем вокруг», — говорится в заявлении жителей, выдержку из которого приводит греческий портал Veriotis.
Димитрис Итудис руководит «армейской» командой с лета 2014 года. За этот период московский клуб дважды становился чемпионом Евролиги, а также 5 раз выигрывал первенство Единой лиги ВТБ.
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