Единая лига ВТБ утвердила календарь на сезон-2020/2021. Матч открытия — «Химки» — «Зенит»

Единая лига ВТБ представила календарь на сезон-2020/2021. Регулярный чемпионат стартует 20 сентября и завершится 25 апреля. В матче открытия сезона «Химки» на домашней площадке сыграют с «Зенитом». Арена проведения матча пока не утверждена.



Московский ЦСКА свой первый матч проведёт на выезде 23 сентября. «Армейцы» сыграют с клубом «Астана». В этот же день «Нижний Новгород» примет «Химки», а «Зенит» — «Цмоки-Минск»



13 команд-участниц проведут турнир в два круга – каждая сыграет с каждой (дома и в гостях).



Полный календарь регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2020/2021 доступен на официальном сайте.



По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд лиги сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула – все серии пройдут до трёх побед по схеме 2-2-1. Матчи начнутся на площадках команд, занявших более высокое место по итогам регулярного сезона.