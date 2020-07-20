Бывший баскетболист «Лейкерс» заразился в Китае коронавирусом
Бывший защитник ряда клубов НБА, выступающий ныне в Китайской баскетбольной ассоциации в составе «Гуандун Тайгерс», Маршон Брукс сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на странице HDXposure Basketball в «Твиттере».
Болезнь проходит бессимптомно, Брукс помещён в карантин в одной из больниц Китая.
Маршон Брукс — 25-й номер драфта НБА—2011. Вплоть до 2014 года он пытался закрепиться в НБА, выступая в составе «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
После он перебрался в Европу, где выступал в «Милан», а потом впервые отправился в Китай. После трёх лет в Поднебесной он вернулся в НБА, где выступал в «Мемфис Гриззлиз», но в 2019 году принял решение снова выступать в Китае.
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