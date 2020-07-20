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«Милуоки» потерял ещё одного игрока из-за коронавируса

«Милуоки» потерял ещё одного игрока из-за коронавируса
Баскетбол / НБА 0

«Милуоки Бакс» потерял ещё одного игрока из-за коронавируса. Положительный тест на опасное заболевание сдал атакующий защитник Пэт Коноттон, сообщает Hoopsrumors.

При этом подчёркивается, что баскетболист ещё не в Орландо (штат Флорида, США), где планируют возобновить сезон. Коноттон чувствует себя нормально.

Пэт — важный игрок ротации команды из Висконсина. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 61 поединке (1 — в старте). В них он набирал 5,1 очка, собирал 3,6 подбора, отдавал 1,6 передачи, выполнял 0,5 блок-шота и совершал 0,3 перехвата.

Напомним, сезон НБА планируют возобновить 30 июля. Все матчи пройдут в Орландо и без зрителей. На момент приостановки регулярного чемпионата «Милуоки Бакс» уверенно лидировал в таблице Восточной конференции.

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