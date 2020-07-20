Тренер ЦСКА объяснил, почему именно Шенгелия был выбран в качестве замены Хайнса

Андреас Пистиолис, помощник главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, заявил, что команда приобрела тяжёлого форварда Торнике Шенгелию на замену Кайлу Хайнсу в первую очередь из-за сильных лидерских качеств игрока.



«Команда изменилась. Те, кто следят за нами, поняли, как мы изменились. Самым важным было то, что Кайл Хайнс ушёл. Мы этого не хотели, но он решил перейти в «Милан» по личным причинам. Мы должны были заполнить пробел. Самая большая потребность — найти личность, а не игрока на его позицию. Кайл обладает огромным индивидуальным авторитетом. Он был чрезвычайно важен как на площадке так и в раздевалке.



Мы пришли к выводу, что только подписанием Торнике Шенгелии можем заполнить этот пробел, поскольку он игрок высокого уровня, в последние годы показал, насколько он силён ментально. Мы хотели, чтобы такая личность пришла в нашу команду. Мы преобразовались из команды, которая строила игру через представителей задней линии. Теперь наша основаная сила — под кольцом на позициях тяжёлого форварда и центрового. Болельщикам будет интересно это увидеть. Мы строим хорошую команду. Может быть, сможем таким образом изменить баскетбол», — цитирует Пистиолиса Eurohoops.



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике выступал и в НБА, защищая цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.