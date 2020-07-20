Уэстбрука допустили к участию в рестарте сезона НБА

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук получил разрешение прибыть в Орландо для участия в рестарте сезона НБА-2019/2020, сообщила журналистка Кайли Гриффин на своей странице в «Твиттере». Главный тренер команды Майк Д’Антони заявил, что Уэстбрук в ближайшее время прилетит в Орландо.
Уэстбрук на прошлой неделе сообщил, что заразился коронавирусом. Команда отправилась в кампус Орландо без Расселла. Уэстбрук проводит первый сезон в составе «Рокетс». В этом сезоне разыгрывающий набирает в среднем 27,5 очка, 8,1 подбора и 7,0 передачи.
НБА заявила, что ожидает несколько случаев заражения коронавирусом у игроков. Это не станет причиной срыва рестарта сезона-2019/2020, начало которого запланированного на 30 июля и пройдёт в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. В рестарте сезона примут участие 22 команды.
На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса «Хьюстон» занимал пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.
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