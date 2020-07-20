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Тренер ЦСКА объяснил, почему команде пришлось серьёзно преобразиться

Тренер ЦСКА объяснил, почему команде пришлось серьёзно преобразиться
Баскетбол / Евролига 0

Андреас Пистиолис, ассистент главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, заявил, что ситуация на рынке вынудила команду преобразиться и сделать акцент на исполнителей передней линии.

«Команда строится в зависимости от обстоятельств, которые позволяет рынок. Не в зависимости от того, что вы всегда хотите. У нас больше не могло быть команды с Нандо де Коло, Серхио Родригесом, Милошем Теодосичем, которые формировали одну из лучших атакующий связок. Но нам удалось стать одной из лучших защитных команд в Евролиге. Это было сделано под влиянием рынка. Планирование команды было сделано соответствующим образом. Имею в виду потерю Кайла Хайнса и приход Торнике Шенгелии», — приводит слова Пистиолиса Eurohoops.

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