Тренер ЦСКА объяснил, почему команде пришлось серьёзно преобразиться
Андреас Пистиолис, ассистент главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, заявил, что ситуация на рынке вынудила команду преобразиться и сделать акцент на исполнителей передней линии.
«Команда строится в зависимости от обстоятельств, которые позволяет рынок. Не в зависимости от того, что вы всегда хотите. У нас больше не могло быть команды с Нандо де Коло, Серхио Родригесом, Милошем Теодосичем, которые формировали одну из лучших атакующий связок. Но нам удалось стать одной из лучших защитных команд в Евролиге. Это было сделано под влиянием рынка. Планирование команды было сделано соответствующим образом. Имею в виду потерю Кайла Хайнса и приход Торнике Шенгелии», — приводит слова Пистиолиса Eurohoops.
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