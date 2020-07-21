Леброн Джеймс: чего мне больше всего не хватает во время карантина? Моей мамы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, чего ему больше всего не хватает в условиях карантина. По словам баскетболиста, он очень скучает по маме.

«Чего мне больше всего не хватает во время карантина? Моей мамы. Это первый раз в жизни, когда я так долго не вижу её. Не видел мамы с момента Матча всех звёзд. Это слишком для меня», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.

На данный момент Леброн Джеймс вместе с командой находится в Орландо (штат Флорида, США), где готовится к рестарту сезона НБА. Ожидается, что чемпионат возобновится 30 июля. Все матчи пройдут без зрителей. Ранее многие баскетболисты жаловались на пребывание в «пузыре». Недовольство вынужденными мерами предосторожности высказывал и Леброн Джеймс, сравнивая поездку в Орландо с отправкой в тюрьму.