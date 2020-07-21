Леброн Джеймс: чего мне больше всего не хватает во время карантина? Моей мамы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, чего ему больше всего не хватает в условиях карантина. По словам баскетболиста, он очень скучает по маме.
«Чего мне больше всего не хватает во время карантина? Моей мамы. Это первый раз в жизни, когда я так долго не вижу её. Не видел мамы с момента Матча всех звёзд. Это слишком для меня», — приводит слова баскетболиста Clutch Points.
На данный момент Леброн Джеймс вместе с командой находится в Орландо (штат Флорида, США), где готовится к рестарту сезона НБА. Ожидается, что чемпионат возобновится 30 июля. Все матчи пройдут без зрителей. Ранее многие баскетболисты жаловались на пребывание в «пузыре». Недовольство вынужденными мерами предосторожности высказывал и Леброн Джеймс, сравнивая поездку в Орландо с отправкой в тюрьму.
- 21 июля 2020
-
01:25
-
00:39
- 20 июля 2020
-
23:58
-
22:59
-
22:31
-
22:31
-
21:59
-
21:56
-
21:41
-
21:33
-
20:35
-
19:59
-
18:32
-
17:16
-
16:58
-
15:45
-
15:02
-
14:52
-
13:59
-
12:12
-
11:38
-
11:29
-
11:21
-
10:53
-
09:37
-
08:06
-
07:57
-
00:59
- 19 июля 2020
-
23:59
-
22:56
-
20:55
-
19:10
-
19:05
-
18:00
-
16:45