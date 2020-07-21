Станислав Ерёмин назвал главную потерю ЦСКА

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин рассказал о главной потере ЦСКА в трансферное лето.

«Наибольшая потеря — это уход Хайнса. Несмотря на то, что он не всегда показывал яркую игру, американец был стержнем команды. Не зря он самый титулованный из действующих игроков Европы, настоящий боец. В ключевых матчах он очень сильно помогал. Плюс если брать Воронцевича — как он играл в лучшие годы — его будет непросто заменить. У нас большой дефицит российских игроков», — приводят слова Ерёмина «Известия».

Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время он дважды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.