Экс-игрок сборной Грузии: ЦСКА — главный претендент на победу в Евролиге

Спортивный директор «Ариса», экс-игрок УНИКСа и сборной Грузии Виктор Саникидзе считает, на данный момент ЦСКА является главным претендентом на победу в Евролиге.



«Если посмотреть на итоговый состав ЦСКА, он впечатляет. Теперь в распоряжении Димитриса Итудиса есть сразу три игрока, которые вошли в топ-6 самых полезных в завершившемся сезоне Евролиги: Майк Джеймс (3-е место), Никола Милутинов (5-е) и Торнике Шенгелия (6-е). Плюс MVP последнего «Финала четырех» Уилл Клайберн. Думаю, что они главные претенденты на трофей в новом сезоне. Хотя наверняка кто-то из конкурентов еще удивит подписанием одного из игроков с большим опытом в НБА.



Важно, что Торнике покинул «Басконию», где его очень ценили, на мажорной ноте, выиграв титул чемпиона Испании-2019/2020. Если бы он ушел в ЦСКА, так и не взяв трофей для клуба из Витории, у него бы был камень на душе. Сейчас же он принимает новый вызов с высоко поднятой головой. Уверен, что это будет взаимовыгодное сотрудничество. ЦСКА получил лучшего четвертого номера Европы, а Шенгелия — возможность реально бороться за победу в Евролиге», — приводят слова Саникидзе «Известия».



Напомним, в межсезонье ЦСКА подписал контракты с Николой Милутиновым и Торнике Шенгелией и расстался с Кайлом Хайнсом и Андреем Воронцевичем. Кроме того, «армейцы» переподписали соглашения с Дарраном Хиллиардом и Майком Джеймсом. Первый матч в новом сезоне Евролиги ЦСКА сыграет 1 октября в гостях с «Барселоной». Старт чемпионата Единой лиги ВТБ запланирован на 20 сентября.