Гомельский: на звёздного разыгрывающего в урезанном бюджете ЦСКА средств не осталось
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что у московского ЦСКА попросту не хватило средств на подписание разыгрывающего защитника в этом межсезонье. При этом специалист отметил, что и без того глубина состава «армейцев» является удовлетворительной.
«Скорее всего, на разыгрывающего звёздного уровня в урезанном бюджете средств не осталось. Селекция и переподписание ряда контрактов позволяет рассчитывать на 10 высококлассных игроков: Джеймс, Хэкетт — Хиллиард, Стрелниекс — Курбанов, Клайберн — Шенгелия, Фойгтман — Милутинов, Боломбой. Если обойдётся без серьёзных травм, то глубина «скамейки» вполне удовлетворительная. А с бюджетом у всех клубов предвидятся сокращения», — написал Гомельский на своём сайте.
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