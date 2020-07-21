«Единственные в своём роде». Деннис Родман получил в подарок уникальные кроссовки

Легенда «Чикаго Буллз» Деннис Родман получил от американского модельера Вирджила Абло три пары кастомизированных кроссовок из коллаборации Off-White и Nike. Соответствующее видео баскетболист опубликовал в своём «инстаграме».
Первым подарком стали Off-White x Nike Air Jordan 1 «UNC» с надписью «Air Worm». К традиционному обозначению технологии Air модельер добавил прозвище Родмана. Также Деннис получил кастомизированные Off-White x Nike Air Max 97 — «Queen», созданные вместе с теннисисткой Сереной Уильямс, и «Black». Эти кроссовки также украшены словами «The Worm».
«Я так благодарен Вирджилу Аблу за эти крутейшие кроссовки, они просто невероятны, единственные в своём роде! Лично подписанные этим креативным гением. «AIR WORM», Вирджил, это круто. Спасибо тем, кто меня поддерживает, за то, что помогли этому случиться», — написал Родман.
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