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Леброн Джеймс отреагировал на продажу своей карточки за рекордную сумму в истории спорта

Леброн Джеймс отреагировал на продажу своей карточки за рекордную сумму в истории спорта
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал продажу коллекционной карточки со своим изображением из сезона новичка НБА в «Кливленд Кавальерс» за $ 1,8 млн, что стало рекордной суммой в истории спорта.

«Догадайтесь, у кого ещё есть пара таких карточек», – написал Джеймс комментарий в «Инстаграме» под постом Sportcenter.

Ранее больше всего платили за карточку бейсболиста Майка Траута — $ 922,5 тыс. Траут — трёхкратный MVP MLB в составе «Лос-Анджелес Энджелс». Сегодня он величайшая звезда в мире бейсбола, однако выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в целом считается более влиятельным спортсменом.

Таким образом, карточка Леброна стала первой в истории, проданной за сумму более $ 1 млн.

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