Леброн Джеймс отреагировал на продажу своей карточки за рекордную сумму в истории спорта

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал продажу коллекционной карточки со своим изображением из сезона новичка НБА в «Кливленд Кавальерс» за $ 1,8 млн, что стало рекордной суммой в истории спорта.



«Догадайтесь, у кого ещё есть пара таких карточек», – написал Джеймс комментарий в «Инстаграме» под постом Sportcenter.



Ранее больше всего платили за карточку бейсболиста Майка Траута — $ 922,5 тыс. Траут — трёхкратный MVP MLB в составе «Лос-Анджелес Энджелс». Сегодня он величайшая звезда в мире бейсбола, однако выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в целом считается более влиятельным спортсменом.



Таким образом, карточка Леброна стала первой в истории, проданной за сумму более $ 1 млн.