Леброн Джеймс отреагировал на продажу своей карточки за рекордную сумму в истории спорта
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал продажу коллекционной карточки со своим изображением из сезона новичка НБА в «Кливленд Кавальерс» за $ 1,8 млн, что стало рекордной суммой в истории спорта.
«Догадайтесь, у кого ещё есть пара таких карточек», – написал Джеймс комментарий в «Инстаграме» под постом Sportcenter.
Ранее больше всего платили за карточку бейсболиста Майка Траута — $ 922,5 тыс. Траут — трёхкратный MVP MLB в составе «Лос-Анджелес Энджелс». Сегодня он величайшая звезда в мире бейсбола, однако выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в целом считается более влиятельным спортсменом.
Таким образом, карточка Леброна стала первой в истории, проданной за сумму более $ 1 млн.
- 21 июля 2020
-
16:22
-
16:18
-
16:10
-
15:16
-
14:29
-
13:40
-
11:30
-
11:24
-
10:17
-
09:24
-
09:09
-
08:30
-
08:23
-
07:35
-
01:25
-
00:39
- 20 июля 2020
-
23:58
-
22:59
-
22:31
-
22:31
-
21:59
-
21:56
-
21:41
-
21:33
-
20:35
-
19:59
-
18:32
-
17:16
-
16:58
-
15:45
-
15:02
-
14:52
-
13:59
-
12:12
-
11:38
Партнерский контент