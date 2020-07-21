Евгений Пашутин прокомментировал продление контракта с О’Брайантом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился мнением о продлении контракта на один год с тяжёлым форвардом Джонни О’Брайантом.
«Джонни – один из лидеров команды, талантливый и умный игрок. Может играть на позиции четвёртого и пятого номера, обладает хорошим дальним броском, в то же время эффективен в «краске». Вокруг него хорошая аура, как на площадке, так и в раздевалке. Весь прошлый сезон он показывал достойную игру, надеемся, что он ещё больше прибавит и будет максимально эффективным. Во время игры не забывает о партнёрах, хороший командный игрок. Рад, что он остаётся с нами!» — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».
До перехода в «Локомотив-Кубань» год назад О’Брайант играл в Евролиге за «Маккаби» (Тель-Авив) и в НБА за «Шарлотт Хорнетс», «Денвер Наггетс» и «Милуоки Бакс». Форвард стал самым результативным игроком «Локо» в сезоне-2019/2020, набирая в среднем 13,8 очка, 5,1 подбора и 1,4 передачи в Еврокубке и 16,4 очка, 5,7 подбора и 2,6 передачи в Единой лиге ВТБ.
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