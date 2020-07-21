УНИКС прояснил ситуацию по поводу переговоров с Джентиле

Баскетбольный клуб УНИКС не ведёт переговоров о переходе в команду итальянского форварда Алессандро Джентиле, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу казанской команды.



Ранее ряд иностранных источников опубликовал информацию, что российский клуб предложил баскетболисту контракт по схеме «1+1».



Джентиле провёл сезон-2019/2020 в составе «Тренто», но покинул клуб, так тот не будет играть в следующем сезоне Еврокубка. Статистика форварда в прошлом году: 14,6 очка, 4,2 подбора и 2,6 передачи в среднем за матч.



Напомним, УНИКС подписал контракты с американским центровым Джорданом Морганом и его соотечественником форвардом Джоном Брауном, российским баскетболистом Павлом Антиповым, а также продлил соглашение с Джамаром Смитом. Казанский клуб расстался с Джорданом Теодором, Реймаром Морганом, Андреем Кощеевым, Валерием Лиходеем, Хаукуром Палссоном и Алексом Тайусом. В следующем сезоне УНИКС будет представлять Россию в Еврокубке.