Названа дата выборов президента РФБ

Пресс-служба Российской федерации баскетбола на официальном сайте организации объявила дату выборов президента РФБ.

«На состоявшемся заседании Исполком РФБ утвердил дату проведения очередной выборной конференции РФБ – 20 августа 2020 года. В повестку дня вошли вопросы об избрании президента, исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии РФБ.



При этом в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в соответствии с частью 4.1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» было определено, что решения по вопросам повестки дня конференции будут приниматься путём проведения заочного голосования.



При голосовании по вопросам повестки дня каждая аккредитованная региональная спортивная федерация баскетбола будет иметь два голоса, иные организации-члены РФБ – по одному», — говорится в официальном заявлении.