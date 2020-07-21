«Енисей» договорился о контракте с Хаммондсом

Руководство красноярского «Енисея» договорилось о контракте с американским форвардом Лейтоном Хаммондсом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчиа.

В годы выступлений в NCAA баскетболист защищал цвета команды университета «Оклахомы». В 2017 году он выставлял кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одним из коллективов. После Лейтон отправился в Европу. Сначала он выступал в чемпионате Финляндии, после перебрался в венгерский «Керменд».

Минувший сезон Хаммондс провёл в составе польского клуба «Арка» из Гдыни. Лейтон был одним из самых результативных игроков. В 10 матчах Еврокубка он набирал 10,0 очка, собирал 3,7 подбора и совершал 0,5 передачи и 0,7 перехвата.