«Енисей» договорился о контракте с Хаммондсом
Руководство красноярского «Енисея» договорилось о контракте с американским форвардом Лейтоном Хаммондсом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчиа.
В годы выступлений в NCAA баскетболист защищал цвета команды университета «Оклахомы». В 2017 году он выставлял кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одним из коллективов. После Лейтон отправился в Европу. Сначала он выступал в чемпионате Финляндии, после перебрался в венгерский «Керменд».
Минувший сезон Хаммондс провёл в составе польского клуба «Арка» из Гдыни. Лейтон был одним из самых результативных игроков. В 10 матчах Еврокубка он набирал 10,0 очка, собирал 3,7 подбора и совершал 0,5 передачи и 0,7 перехвата.
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