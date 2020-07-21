«Жальгирис» переманил одного из ведущих игроков «Басконии»

Форвард «Басконии» Патрисио Гарино продолжит карьеру в «Жальгирисе», сообщает Basquet Plus.



Гарино выступал за «Басконию» последние три года. «Баскония» предложила баскетболисту сборной Аргентины продление контракта, но стороны не сумели прийти к соглашению. Гарино не выходил на площадку с ноября прошлого года из-за разрыва крестообразной связки правого колена. До травмы Гарино набирал в среднем 10,3 очка в чемпионате Испании, а также 6,7 очка и 3,5 подбора в Евролиге.



Ранее «Жальгирис» объявил о назначении на пост главного тренера Мартина Шиллера, который сменил ушедшего в «Барселону» Шарунаса Ясикявичюса. Ясикявичюс возглавлял «Жальгирис» с 2016 года. Под руководством Шарунаса литовский клуб впервые в XXI веке вышел в «Финал четырёх» Евролиги в сезоне-2017/2018.