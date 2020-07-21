В НБА показали, как будет выглядеть надпись Black Lives Matter на площадке

Обозреватель Sports Illustrated Крис Мэнникс на своей странице в «Твиттере» показал, как будет выглядеть игровая площадка во время рестарта сезона НБА-2019/2020 в Орландо. Над логотипом лиги по центру площадки будет размещена надпись Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны») в рамках борьбы за расовую и социальную справедливость в США и мире.
Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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