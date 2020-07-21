Куртинайтис рассказал, как планирует использовать Микки

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал возвращение в команду из Московской области Джордана Микки, который минувший сезон провёл в составе мадридского «Реала».

«Джордана мы хорошо знаем, он может закрыть две позиции — «четвёртого» и «пятого» номеров, но я вижу его больше на позиции тяжёлого форварда. В этом амплуа он в позапрошлом году у нас и играл. Хотели ещё тогда сохранить его в составе, но не сложилось, сейчас же я рад его возвращению.

Уверен, он справится со своими задачами на «отлично», ему будет проще, он знает клуб, игроков и понимает мою философию. У Микки большой потенциал, он значительно усилит нашу команду", — приводит слова литовского специалиста официальный сайт «Химок».