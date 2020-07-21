Куртинайтис рассказал, как планирует использовать Микки
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал возвращение в команду из Московской области Джордана Микки, который минувший сезон провёл в составе мадридского «Реала».
«Джордана мы хорошо знаем, он может закрыть две позиции — «четвёртого» и «пятого» номеров, но я вижу его больше на позиции тяжёлого форварда. В этом амплуа он в позапрошлом году у нас и играл. Хотели ещё тогда сохранить его в составе, но не сложилось, сейчас же я рад его возвращению.
Уверен, он справится со своими задачами на «отлично», ему будет проще, он знает клуб, игроков и понимает мою философию. У Микки большой потенциал, он значительно усилит нашу команду", — приводит слова литовского специалиста официальный сайт «Химок».
- 21 июля 2020
-
20:58
-
20:30
-
20:17
-
19:29
-
18:40
-
18:33
-
18:27
-
17:26
-
16:22
-
16:18
-
16:10
-
15:16
-
14:29
-
13:40
-
11:30
-
11:24
-
10:17
-
09:24
-
09:09
-
08:30
-
08:23
-
07:35
-
01:25
-
00:39
- 20 июля 2020
-
23:58
-
22:59
-
22:31
-
22:31
-
21:59
-
21:56
-
21:41
-
21:33
-
20:35
-
19:59
-
18:32
Партнерский контент