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Куртинайтис рассказал, как планирует использовать Микки

Куртинайтис рассказал, как планирует использовать Микки
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал возвращение в команду из Московской области Джордана Микки, который минувший сезон провёл в составе мадридского «Реала».

«Джордана мы хорошо знаем, он может закрыть две позиции — «четвёртого» и «пятого» номеров, но я вижу его больше на позиции тяжёлого форварда. В этом амплуа он в позапрошлом году у нас и играл. Хотели ещё тогда сохранить его в составе, но не сложилось, сейчас же я рад его возвращению.

Уверен, он справится со своими задачами на «отлично», ему будет проще, он знает клуб, игроков и понимает мою философию. У Микки большой потенциал, он значительно усилит нашу команду", — приводит слова литовского специалиста официальный сайт «Химок».

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