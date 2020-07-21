Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Топ-50 игроков НБА от ESPN: Леброн выше всех, Дончич лучше Джорджа, Зайон круче Порзингиса

Топ-50 игроков НБА от ESPN: Леброн выше всех, Дончич лучше Джорджа, Зайон круче Порзингиса
Баскетбол / НБА 0

ESPN опубликовал рейтинг топ-50 игроков НБА, принимающих участие в рестарте сезона НБА в Орландо.

Первое место занял форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, за ним следует действующий MVP лиги Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»). Тройку лучших замыкает форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард. В топ-10 далее расположились Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Джимми Батлер («Майами Хит»).

В десятку лучших не попали многократные участники Матча звёзд Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс», 11-е место), Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс», 12-е место) и Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер», 15-е место). Первый номер драфта-2019 тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон занял 23-е место в рейтинге, опередив таких известных исполнителей, как Кристапс Порзингис («Даллас Маверикс», 24-е место), Девин Букер («Финикс Санз», 31-е место) и Гордон Хэйворд («Бостон Селтикс», 36-е место).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020