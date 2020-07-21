«Мемфис» лишился важного игрока на рестарт сезона НБА
Форвард «Мемфис Гриззлиз» Джастис Уинслоу пропустит рестарт сезона НБА-2019/2020, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс. Уинслоу травмировал тазобедренный сустав и, вероятно, не появится на паркете в нынешнем чемпионате.
Уинслоу присоединился к команде из Теннесси в ходе нынешнего сезона — перед дедлайном был выменян из «Майами Хит». При этом из-за приостановки чемпионата он так и не сумел дебютировать в составе новой команды.
В сезоне-2019/2020 на счету Уинслоу одиннадцать матчей, в которых он набирал 11,3 очка, собирал 6,6 подбора и совершал 4,0 передачи.
Напомним, рестарт чемпионата запланирован на 30 июля в Орландо (штат Флорида, США). Все матчи пройдут без зрителей.
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