Мэджик Джонсон назвал лучшего новичка года и обладателей других наград НБА
Прославленный экс-баскетболист НБА Мэджик Джонсон поделился мыслями, кто должен получить главные индивидуальные награды сезона. Соответствующий пост он разместил на своей странице в «Твиттере».
Так, по его мнению, звание лучшего новобранца лиги должно достаться Джа Моранту из «Мемфис Гриззлиз». Награда лучшего оборонительного игрока должна быть вручена форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» и одному из лидеров калифорнийцев Энтони Дэвису. Звание самого прогрессирующего игрока НБА, по мнению Джонсона, заслужил форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брендон Ингрэм.
Джонсон считает, что тренером года должен стать наставник «Мемфис Гриззлиз» Тэйлор Дженкинс. Напомним, Мэджик заявил, что титул MVP должен получить Леброн Джеймс.
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