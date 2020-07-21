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Мэджик Джонсон назвал лучшего новичка года и обладателей других наград НБА

Мэджик Джонсон назвал лучшего новичка года и обладателей других наград НБА
Баскетбол / НБА 0

Прославленный экс-баскетболист НБА Мэджик Джонсон поделился мыслями, кто должен получить главные индивидуальные награды сезона. Соответствующий пост он разместил на своей странице в «Твиттере».

Так, по его мнению, звание лучшего новобранца лиги должно достаться Джа Моранту из «Мемфис Гриззлиз». Награда лучшего оборонительного игрока должна быть вручена форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» и одному из лидеров калифорнийцев Энтони Дэвису. Звание самого прогрессирующего игрока НБА, по мнению Джонсона, заслужил форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брендон Ингрэм.

Джонсон считает, что тренером года должен стать наставник «Мемфис Гриззлиз» Тэйлор Дженкинс. Напомним, Мэджик заявил, что титул MVP должен получить Леброн Джеймс.

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